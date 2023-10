2. Handball-Bundesliga Dormagen sendet deutliches Lebenszeichen

Wenn die junge Mannschaft des TSV Bayer Dormagen in den nun fast anderthalb Jahren unter Trainer Matthias Flohr zwar gut gespielt, aber dennoch verloren hatte, war oft zu hören, dass ihr es ihr noch an der nötigen Abgezocktheit fehlt. Nicht nur in dieser Hinsicht vollzogen die Dormagener am Samstagabend beim Auswärtsspiel gegen den in der laufenden Saison bislang in der Untermainhalle noch ungeschlagenen TV Großwallstadt den vor der Partie erhofften Entwicklungsschritt. Wie clever sie in der letzten Minute ihre knappe Führung verteidigten und daraus durch einen Treffer des alle überragenden Frederik Sondermann zum Abschluss der ersten englischen Woche der Saison sogar noch einen enorm wichtigen 34:32 (19:17)-Sieg machten, war schon beachtlich.