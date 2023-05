2. Handball-Bundesliga TSV schließt in Lübeck englische Woche ab

„Natürlich war die Stimmung im Training gelöster. Aber wir werden versuchen, aus den letzten vier Spielen das Maximum herauszuholen. Die Saison mit guten Leistungen abzuschließen, ist einfach befriedigender. Dessen sind sich die Jungs bewusst“, erklärt Matthias Flohr. Auf ihn kommt die schwere Aufgabe zu, die richtige Balance zu finden zwischen dieser Ernsthaftigkeit und dem legitimen Bemühen, mit Blick auf die nächste Saison personell schon mal etwas auszuprobieren. So plant Matthias Flohr zum Beispiel, in Florian Träger, Jan-Christian Schmidt und Florian Böhnert Spielern mehr Einsatzzeit zu gewähren, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen, nach der Sommerpause aber ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden sollen. Weil die personelle Lage im Vergleich zum Heimsieg am Mittwoch unverändert ist (nur Alexander Senden fällt erkältet aus), wird es in erster Linie vom Spielverlauf abhängen, wie gut das schon in Lübeck gelingt.