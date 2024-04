Jugendhandball Dormagen scheidet bei den Rhein-Neckar Löwen aus

Für die A-Jugend waren die Voraussetzungen nach dem 29:29 im ersten Aufeinandertreffen zwar schon alles andere als optimal, doch die Lage wurde noch mal komplizierter, weil die beiden Kreisläufer Jan Schmidt und Frederik Sondermann am Samstag in der Zweitliga-Mannschaft gebraucht wurden. „Der Sieg für die Jung-Löwen ist über die 60 Minuten verdient. Leider gewinnen wir in der ersten Halbzeit zu wenige Zweikämpfe und lassen den Ball nicht gut genug laufen. So erklärt sich auch die magere Ausbeute von zehn Toren vor der Halbzeit“, sagte TSV-Coach Martin Berger. In die zweite Halbzeit startete der TSV zu hektisch, wollte mit der Brechstange zum Erfolg kommen. Durch zu frühe und schlechte Abschlüsse gab es einige Gegenstoßtore, so dass der Rückstand auf acht Tore anwuchs. „Damit war die Messe schnell gelesen“, meinte Berger.