Fechten Für Säbel-Elite aus Dormagen wird’s ernst

Weltcups Vor dem Sommerpause stehen noch zwei Weltcups im Rahmen der Olympia-Qualifikation an. Vom 27. bis 29. April in Seoul (Korea) für Frauen und Männer. Vom 12. bis 14. Mai in Madrid (Spanien) für Männer und im selben Zeitraum in Batumi (Georgien) für Frauen. In der nächsten Saison steigen vor Olympia sechs weitere Weltcups.

Meisterschaften Punkte für die Olympia-Qualifikation können auch bei EM und WM gesammelt werden. Die EM steht im Rahmen der European Games vom 23. bis 30. Juni in Krakau (Polen) an. Die WM geht in Mailand (Italien) vom 20. bis zum 30. Juli.