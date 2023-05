Deutsche Meisterschaften U17/U13 TSV Bayer Dormagen räumt bei Säbelfecht-DM ab

In der U17 triumphierte Moritz Schenkel (17 Jahre) bei den Herren im vereinsinternen Finale mit 15:5 über den amtierenden U15-Meister Leonard Weber. Matthis Husmann komplettierte auf Platz drei das rein Dormagener Siegerpodest. Auch bei den Damen konnte die Favoritin am Ende jubeln: Marisa Kurzawa schlug im Finale ihre Teamkameradin Mia Weiland mit 15:9. In den Mannschaftswettbewerben führte sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich kein Weg am TSV Bayer Dormagen vorbei. Leonard Weber, Moritz Schenkel, Tim von der Weppen und Matthis Husmann bezwangen im Finale die TSG Eislingen deutlich mit 45:24. Ihnen gleich taten es Marisa Kurzawa, Mia Weiland, Cisanne Herbon und Polina Kohl, die sich gegen den FR Nürnberg mit 45:36 zu behaupten wussten. „In der U17 alle vier möglichen Titel geholt zu haben, ist natürlich ein traumhaftes Ergebnis“, zog TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald ausgesprochen zufrieden Bilanz. Für ihn der eindeutige Beweis, „dass wir in Dormagen in dieser Altersklasse sowohl in der Spitze als auch in der Breite stark besetzt sind.“