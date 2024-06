Leichtathletik in Dormagen Olympiatraum von Tanja Spill ist endgültig vorbei

„Tanja hatte nach ihrem Vorlauf bereits nach 300 Metern schwere Beine. Dies ist einfach nur dadurch zu erklären, da sie die vergangenen Wochen unter anderem aufgrund von Achillessehnenproblemen nur noch sehr dosiert trainieren konnte. Um zwei Läufe kurz hintereinander optimal zu gestalten, muss man viel mehr Einheiten absolvieren können“, sagte TSV-Trainer Wilhelm Jungbluth. Die Dormagenerin ging im Dauerregen von Braunschweig zunächst das hohe Tempo der Spitze mit – verlor auf der Schlussrunde aber an Boden und wurde nach hinten durchgereicht. Am Ende blieb die Uhr nach für sie indiskutablen 2:11,60 Minuten stehen. Tags zuvor hatte sich die EM-Teilnehmerin von München 2022 in 2:05,90 Minuten für das Finale am Sonntag qualifiziert. Nach Braunschweig ist nun amtlich, dass Spills Traum von den Olympischen Sommerspielen in Paris unerfüllt bleibt. Sie konnte weder die direkte Qualifikationsnorm (1:59,30 Minuten) angreifen, noch besteht eine Chance über die Weltrangliste. Christian Hering (LG Stadtwerke München) kämpfte sich zwar zum Titel, verpasste in 2:02,70 Minuten aber sowohl die Direktnorm als auch die Bestätigungsnorm (2:01,00) des Deutschen Leichtathletikverbandes.