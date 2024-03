2. Handball-Bundesliga Dormagen ohne Druck nach Bietigheim

Wieso also nicht gleich nachlegen und zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit drei Siege in Folge feiern? Zumal Bietigheim ein gutes Pflaster für die Dormagener zu sein scheint. Zwar verloren sie das Hinspiel in einer rasanten Partie 35:40, doch die Auswärtsbilanz gegen die SG ist ein echter Mutmacher. Achtmal trat der TSV bislang dort an, nur einmal verlor er und das ist ziemlich genau vor zwölf Jahren. Die jüngsten vier Partien in Bietigheim konnten sogar gewonnen werden, in der vergangenen Saison auch schon unter Trainer Matthias Flohr hauchdünn mit 29:28. „Auf solche Statistiken gebe ich aber nichts. Das ist eher Zufall, weil da ja immer Mannschaften in ganz anderen Konstellationen aufeinandertreffen“, sagt der TSV-Coach.