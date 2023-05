2. Handball-Bundesliga Dormagener können Fokus nicht halten

Abgesehen davon, dass es eine durchaus nachvollziehbare menschliche Komponente hat, wenn es nach einem so befreienden Abend wie am Mittwoch nicht gelingt, so kurze Zeit später wieder die volle Widerstandskraft auf die Platte zu bringen, wenn der Gegner einen vor große Probleme stellt und die Partie nicht den gewünschten Verlauf nimmt, könnte ein Grund für die Dormagener Chancenlosigkeit auch sein, dass der Trainer mit Blick auf die neue Saison schon mal personell experimentierte. „Ich habe bewusst Florian Träger und Jan Schmidt im Innenblock und dann auch Florian Boehnert längere Einsatzzeiten gegeben, damit sie sich daran gewöhnen können, was in der nächsten Saison auf sie zukommt. Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht, aber es fehlte natürlich die Eingespieltheit“, meinte Flohr. Aber auch die Startformation mit Christian Simonsen im Tor sowie Jan Reimer, Lucas Rehfus, Ian und Patrick Hüter, Soren Steinhaus und Joshua Reuland hatte Seltenheitswert. In dieser Konstellation konnte der TSV die Partie bis zum 4:4 (7.) von Rehfus auf Augenhöhe gestalten, doch dann schlichen sich immer mehr Lässlichkeiten ein. Weil es vorne im Abschluss haperte und hinten der richtige Zugriff fehlte, konnten sich die Gastgeber auf 8:4 absetzen. Nur gut, dass Christian Simonsen an seine Form von Mittwoch anknüpfen konnte, sonst hätte es noch schlimmer kommen können. Besonders seine Qualitäten im vereiteln von 1:1-Situationen konnte er wieder zeigen, so dass er am Ende auf zwölf Paraden kam. Nur eine weniger als sein Gegenüber Dennis Klockmann, der großen Anteil am VfL-Sieg hatte, aber auch davon profitierte, dass sich die Dormagener auch etliche Abschlüsse aus eher ungünstigen Positionen nahmen und/oder zu überhastet warfen.