2. Handball-Bundesliga Dormagener lassen Jugendliche forschen

Wobei im Spielverlauf deutlich wurde, dass die junge TSV-Mannschaft in der Abwehr ganz gut stand, aber im Angriff mächtige Probleme hatte. Da fehlte es logischerweise in vielen Szenen an der Körperlichkeit, es unterliefen viel zu viele technische Fehler und wenn es dann doch mal Chancen gab, wurden diese zu oft vergeben. Zum Start schickte Flohr in Joshua Reuland, Lucas Rehfus und Sören Steinhaus immerhin drei Spieler aus dem Profikader aufs Feld, dennoch dauerte es bis zur 8. Minute eher, Rehfus zum 1:2 traf. Nach der ersten Auszeit schickte Flohr nach rund 15 Minuten einen kompletten A-Jugend-Block aufs Feld. In die Pause gingen die Gäste mit einem Vier-Tore-Vorsprung, der in Hälfte zwei zwischenzeitlich auf zehn Tore anwuchs. In der Schlussphase verkürzten die Gastgeber noch auf sechs Tore, was die Begeisterung der ukrainischen Flüchtlinge aus Dormagen, die auf Einladung des TSV gekommen waren, aber nicht trübte. Weiter geht’s für Bayer am Freitag mit dem wichtigen Auswärtsspiel in Rostock. Wobei Trainer Matthias Flohr hofft, dass einige Stammkräfte zurückkehren.