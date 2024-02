Säbelfechten in Dormagen Mobil auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris

Für den Großteil der goldenen Generation der Dormagener Säbelfechter war nach den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2021 Schluss. Max Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers beendeten ihre Karrieren, nur Matyas Szabo machte weiter mit dem großen Ziel, 2024 in Paris noch mal Olympia zu erleben. Auf dem Weg dorthin hat er viele Unterstützer, aus dem Rhein-Kreis Neuss unter anderen die Partner für Sport und Bildung (PSB) sowie den Dormagener Energieversorger evd. Auch wenn er als Leistungsträger der deutschen Säbel-Nationalmannschaft sein Olympiaticket als Einzelsportler schon so gut wie in der Tasche hat, ist es für beide Partner selbstverständlich, Szabo auch auf den letzten Metern in die französische Hauptstadt zu unterstützen.