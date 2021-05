2. Handball-Bundesliga : Dormagener trotzen allen Unbilden

Dormagens Spielmacher Ian Hüter half gegen Fürstenfeldbruck auch erfolgreich im rechten Rückraum aus. Insgesamt erzielte er fünf Tore für sein Team. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Ob personelle Probleme, ungewohnte Heimspielstätte oder unangenehmer Gegner. Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen zeigten gegen den TuS Fürstenfeldbruck erneut Steherqualitäten und gewannen verdient 30:27.

Normalerweise ist Moritz Görgen nur die Drittbesetzung auf Rechtsaußen bei den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen. Doch in der Schlussphase der in der Leverkusener Ostermann-Arena ausgetragenen Heimpartie gegen den TuS Fürstenfeldbruck brachte TSV-Coach Dusko Bilanovic den gerade mal 1,76 Meter großen Linkshänder wegen der großen Personalnöte im rechten Rückraum und bewies damit das richtige Näschen. Mit zwei wichtigen Aktionen hatte Görgen entscheidenden Anteil daran, dass es gegen den Favoritenschreck aus Bayer letztlich zu einem verdienten 30:27 (16:15)-Sieg reichte.

„Ich habe im Training gesehen, dass unsere großen Leute in der Abwehr Probleme mit Moritz haben. Deswegen habe ich mir ihn als Joker für die Endphase des Spiels aufbewahrt, und er hat gestochen“, erklärte Bilanovic nach der Partie. Insgesamt zehn Spieler, darunter auch Leistungsträger wie Torwart Martin Juzbasic, Alexander Senden, Joshua Reuland und André Meuser, standen nicht zur Verfügung, so dass Bilanovic ziemlich kreativ sein musste, um die Lücken zu schließen und während der Partie für Entlastung zu sorgen. Schließlich war schon das Hinspiel, damals noch mit einer deutlich besseren Personaldecke, sehr kräftezehrend gewesen und am Ende sogar verloren gegangen (28:30).

Info TSV Bayer Dormagen - Fürstenfeld. 30:27 (16:15) Dormagen: Bartmann (11 Paraden, 1 Tor); Seesing (2), Richter (6/5), I. Hüter (5), Reimer, Skroblien (2), Görgen (1), Wilhelm, Sterba (1), Grbavac (4), Mast (3) Fürstenfeldbruck: Hanemann (6 Paraden), Luderschmid (bei einem 7m); Huber, Kaulitz (4), Kolodziej (6/2), Borschel (1), Lex, Seitz, (2), Meinzer (2), Engelmann (5), Stumpf (3), Prause (1), Horner (3), Prestele. Schiedsrichter: Fratczak / Ribeiro Zeitstrafen: 8:8 Minuten Siebenmeter: 5/6:2/2 (Hanemann hält gegen Richter)

Das hatte freilich auch mit der unangenehmen Spielweise der Bayern zu tun, die mit ihrer aggressiven und offensiven Abwehrvariante gerade in eigener Halle viele Gegner vor große Probleme stellen. Nicht umsonst haben sie sich durch die Siege gegen Dormagen, den HC Elbflorenz, den VfL Gummersbach und den HSV Hamburg den Ruf des Favoritenschrecks erworben, obwohl sie schon lange auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Deswegen hatten die Dormagener im Vorfeld des Rückspiels den vollen Fokus darauf gelegt, auch ohne viele wichtige Spieler Lösungen gegen die unorthodoxe Defensivstrategie zu erarbeiten. Mit Erfolg, denn mit hoher Beweglichkeit wurden die Räume in der vorgezogenen Abwehr viel besser genutzt als im Hinspiel, so dass der TSV das Spiel zunächst im Griff hatte. Als der angeschlagen ins Spiel gegangene Benjamin Richter in der 22. Minute per Siebenmeter die Führung auf 14:9 ausbaute, sprach viel für eine deutliche Halbzeitführung. Doch dann stellten die Gäste plötzlich auf eine 6:0-Deckung um, und Dormagen verlor den Faden. „Das war ein kleiner Schock für uns. Meine Spieler haben eine Zeit gebraucht, um das wahrzunehmen“, meinte Bilanovic, der sich aber offenbar dennoch ziemlich sicher fühlte, denn bis zur Pause nahm er keine Auszeit.