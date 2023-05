2. Handball-Bundesliga Dormagen macht großen Schritt Richtung Klassenverbleib

Am Ende fehlte den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen ein wenig die Kraft und die Cleverness, um am Freitagabend in der entscheidenden Phase des Auswärtsspiels beim TV Großwallstadt eine Zwei-Tore-Führung in einen Sieg umzumünzen. Doch am Ende brachte auch das 28:28 (15:15), übrigens das erste Unentschieden der Dormagener überhaupt in dieser Saison, nach einem intensiven Spiel die Gäste dem Klassenverbleib ein großes Stück näher. Weil nämlich parallel die HSG Konstanz überraschend deutlich mit 31:40 das Kellerduell beim schon abgeschlagenen HC Empor Rostock verlor, hat der TSV bei fünf noch ausstehenden Partien nun neun Punkte Vorsprung auf die Truppe vom Bodensee, die den ersten Abstiegsplatz belegt. Hinzu kommt aber auch noch das deutlich bessere Torverhältnis, so dass die Konstanzer alle ihre restlichen Spiele gewinnen müssten, um noch am TSV vorbeiziehen zu können.