2. Handball-Bundesliga Tempospiel flößt Dormagen Respekt ein

Wobei das mit dem Kräftebündeln, um im Idealfall zwei wichtige Zähler im Kampf gegen Abstieg mitzubringen, leichter geschrieben ist als getan. Jedenfalls dürfte die Aufgabe in Dessau für die Dormagener zu einer maximalen Herausforderung werden. Denn nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga im Jahr 2020 hat sich die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt unter Trainerfuchs Uwe Jungandreas zu einer festen Größe entwickelt. In den beiden zurückliegenden Spielzeiten gelang es dem DRHV, jeweils zu überraschen, längere Zeit sogar oben mitzumischen und am Ende relativ sicher den Klassenverbleib zu schaffen. In der laufenden Saison spielt die Jungandreas-Truppe bislang ziemlich konstant und hält sich in der Spitzengruppe. Punktgleich mit dem ThSV Eisenach und dem TuS N-Lübbecke gehört sie zu den ersten Verfolgern des Tabellenführers HBW Balingen-Weilstetten. Die Entwicklung beim nächsten Gegner nötig auch TSV-Coach Matthias Flohr Respekt ab. „Da kann man nur ein großes Kompliment machen. Die Mannschaft holt das Maximum aus ihren Möglichkeiten heraus“, erklärt Flohr, der freilich aus dem Hinspiel im September (25:28) und aus dem Videostudium der jüngsten DRHV-Partien genau weiß, was inhaltlich auf seine Mannschaft zukommt: „Dessau ist sehr eingespielt, hat einen sehr guten Spielfluss im Angriff und hat sein Tempospiel perfektioniert.“ Schlüsselspieler in diesem Konstrukt ist Mittelmann Vincent Sohmann, der nicht nur die Fäden zieht, sondern auch selbst gerne trifft. „Die spielen mit einem unfassbaren Tempo hinten raus und bestrafen jeden Fehler gnadenlos“, sagt Matthias Flohr. Wenn Uwe Jungandreas nach dem jüngsten Heimsieg (35:30) gegen die Eulen Ludwigshafen bemängelt, dass sein Team wieder griffiger in der Defensive agieren müsse, liegt darin für den TSV-Coach nur ein weiterer Erfolgsfaktor der Gastgeber: „Auch nach Siege bleiben sie auf dem Boden und suchen Dinge, die sie noch verbessern können.“