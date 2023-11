2. Handball-Bundesliga Dormagen lange auf Augenhöhe mit den Eulen

Allen Sorgen rund um die finanziellen Probleme im Verein zum Trotz hat der TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga am Samstagabend im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen an seine starke Vorstellung von vor der Länderspielpause angeknüpft. Doch anders als beim Auswärtssieg gegen den TV Großwallstadt reichte es gegen die Eulen trotz einer starken und engagierten Vorstellung nicht zu einer Überraschung. Die als Kandidat auf eine Topplatzierung in die Saison gestarteten Gäste setzten nach einem heftigen Durchhänger mit fünf Niederlagen in Folge ihren Aufwärtstrend fort und gewannen im TSV-Bayer-Sportcenter am Ende verdient mit 33:29 (16:15). Wobei ihr dritter Sieg nacheinander ein hartes Stück Arbeit war, letztlich war es ein taktischer Kniff, mit dem Ludwigshafen der jungen Dormagener Mannschaft in der letzten Viertelstunde den Zahn zog.