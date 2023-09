2. Handball-Bundesliga Dormagener lassen Härte vermissen

Sowohl dem TuSEM Essen als auch dem TSV Bayer Dormagen bescherten die Spielplanmacher der 2. Handball-Bundesliga zum Saisonauftakt ziemlich dicke Brocken, so dass es kein Wunder war, dass die beiden West-Rivalen leer ausgingen. So war der zweite Spieltag für beide so etwas wie ein nochmaliger Start in die Saison, weil beim direkten Aufeinandertreffen die Chancen auf die ersten Zähler deutlich besser standen. Schließlich haben beide Mannschaften im Sommer deutliche Veränderungen im Kader vorgenommen, so dass vieles für ein Derby auf Augenhöhe sprach. Und so kam es dann in Esssen auch, allerdings mit dem besseren Ende für den TuSEM, der sich letztlich mit 26:23 (12:13) durchsetzte.