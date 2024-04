2. Handball-Bundesliga Dormagen lässt Hamm noch vom Haken

Doch unabhängig vom Ergebnis in Dessau war klar, dass ein Erfolg gegen Hamm den Klassenverbleib ein entscheidendes Stück näherbringen würde. So gingen die Dormagener die Partie sehr fokussiert, engagiert und gut eingestellt an. Wie schon im Hinspiel, das unglücklich mit 27:28 verloren gegangen war, agierten sie auch ohne ihren erneut erkrankt ausgefallenen Kapitän Patrick Hüter auf Augenhöhe. Zwar liefen die Gastgeber zunächst hinterher, weil es trotz allen Engagements schwer war, die extreme Qualität bei den Gästen durch Ausnahmekönner wie Spielmacher Björn Zintel, den Rückraumrechten Jan von Boenigk, Kreisläufer Jonas Stüber und Linksaußen Fabian Huesmann in den Griff zu bekommen. Doch Bayer blieb dran und veranlasste ASV-Coach Michael Lerscht nach dem 12:13-Anschlusstreffer (22.) durch den sehr präsenten Sören Steinhaus zu einer Auszeit, die der dazu nutzte, in der Offensive den siebten Feldspieler zu bringen. Ein Eigentor, wie sich herausstellte. Denn Dormagen nutzte die höhere Fehlerdichte der Gäste gnadenlos aus, machte einige leichte Tore und ging in Führung. Als dann in der letzten Minute der ersten Hälfte der für den gut haltenden Christian Simonsen eingewechselte Louis Oberosler einen Siebenmeter gegen den ansonsten extrem sicheren Fabian Huesmann entschärfte und Finn Schroven mit der letzten Aktion auf 19:16 stellte, stand die Halle Kopf und die Überraschung lag in der Luft.