Jugendhandball Klare Niederlagen für Dormagener Nachwuchs in Kiel und Hamburg

Noch eine kleine Chance hat wenigstens die B-Jugend. „Hamburg hat nach dem 35:29-Erfolg zwar alle Karten in der Hand. Aber wir werfen im Rückspiel alles in die Waagschale“, sagte TSV-Coach Andre Nicklas. Dormagen fing gut an und führte 4:2. Doch dann hatte der TSV leichte Probleme mit dem Rückzug und mit der taktischen Umstellung der Abwehr von 6:0 auf 3:2:1. In dieser Phase setzte Hamburg sich ab und führte zur Pause mit 18:12. Der TSV gab aber zu keinem Zeitpunkt auf. In der 43. Minute verkürzte Paul Scholl auf 28:31. Doch Hamburg reagierte und verschaffte sich doch wieder ein deutlicheres Polster für das Rückspiel. Die TSV-Tore: Schindler (1), Scholl (7), Bahns (2), Mosblech (7), Johannmeyer (1), Servos (5), Adam (6).