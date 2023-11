2. Handball-Bundesliga Dormagen kann mit Lübeck gleichziehen

Bayer-Coach Matthias Flohr hält allerdings überhaupt nichts davon, die Gegner in Kategorien einzuteilen und dann daraus abzuleiten, gegen wen möglichst gewonnen werden sollte und gegen die Aussichten eher schlecht stehen. „Wir sehen doch in dieser Liga, welche verrückten Ergebnisse es von Woche zu Woche gibt. Für die Zuschauer muss das unfassbar spannenden sein. Da möchte ich auch manchmal einen Schritt zurücktreten und als neutraler Beobachter draufschauen“, erklärt Flohr. Doch derartige Extravaganzen sind ihm nicht vergönnt, neben der Trainingsarbeit mit der Mannschaft vertiefte er sich ins Videostudium, um den Gegner zu analysieren. Mit Blick auf die reinen Ergebnisse fällt auf, dass bei den Lübeckern, passend zur Liga, alles möglich scheint. Im Positiven wie im Negativen. In die erste Kategorie zählen sicher die jüngsten Heimsiege gegen Ludwigshafen (31:28) und Eintracht Hagen (37:30), dagegen gingen die jüngsten vier Auswärtsspiele allesamt verloren. Ganz bitter sicher das 17:26 am vergangenen Freitag in Hüttenberg, als der VfL zur Pause noch 10:9 führte und dann in der zweiten Hälfte komplett den Faden verlor. „Das ist nicht ungewöhnlich und kann immer mal passieren“, sagt Matthias Flohr, zumal die Norddeutschen zuletzt auch von heftigem Verletzungspech gebeutelt waren. Gegen Hüttenberg musste Trainer David Röhrig, nach seinem Abschied als Dormagener Jugendcoach in der zweiten Saison in Lübeck, improvisieren.