2. Handball-Bundesliga Dormagen in Hagen letztlich chancenlos

In der Anfangsphase sah es allerdings so aus, als würde die taktische Maßnahme greifen. Der TSV gestaltete das Spiel auf Augenhöhe, gestützt auf einen gut parierenden Christian Simonsen blieb er bis zum 8:8 (18.) durch den 19-jährigen Florian Boehnert dran. Und als es dann so aussah, als würde der Glaube an die eigenen Stärken schwinden und die Gastgeber durch Kim Voss-Fels 12:9 (23.) in Führung gingen, zeigten die Dormagener eine starke Reaktion, indem sie mit einem von Boehnert abgeschlossenen 3:0-Lauf noch mal zum 12:12 (26.) ausglichen. Doch anstatt dann das Momentum zu nutzen, passierte genau das Gegenteil, indem Hagen vier Tore in Folge erzielte und damit der jungen Dormagener Mannschaft einen Tiefschlag versetzte, von dem sie sich nicht mehr erholte.