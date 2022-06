2. Handball-BUndesliga : Dormagen in Feierlaune, Ferndorf traurig

Dormagen Dass die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer zum Saisonkehraus in eigener Halle verloren, kümmerte hinterher niemanden mehr. Die Freude über das Erreichte überwog. Die Ferndorfer müssen trotz des Sieges in die 3. Liga zurück.

Die gefühlt ewig lange Corona-Zeit hat einen fast vergessen lassen, welch phantastische Stimmung bei Handballspielen herrschen kann. Das letzte Saisonspiel in der 2. Bundesliga des TSV Bayer Dormagen daheim gegen den TuS Ferndorf hat es allen Besuchern des Sportcenters am Höhenberg wieder in Erinnerung gerufen. Was vor allem die Fans der Ferndorfer dort abzogen, war Gänsehaut pur. Schon Minuten vor dem Anpfiff verwandelten rund 400 in rote Shirts gekleidete TuS-Anhänger ihren Block in ein rot-weißes Fahnenmeer und pushten ihre Spieler mit lautstarken Gesängen. Dass sie ihr Team auch während der 60 Minuten auf dem Parkett gegen die Trommeln des TSV-Fanklubs und den Jubel der restlichen TSV-Anhänger unablässig nach vorne peitschten, hatte einen positiven Effekt. Ferndorf erledigte mit dem 40:37 (16:16)-Auswärtssieg seine Hausaufgaben, um den Klassenverbleib im Fernduell mit Großwallstadt noch zu schaffen.

Doch schon mit dem Schlusspfiff war klar, dass das nicht reichen sollte, weil die Großwallstädter ihrerseits in eigener Halle nach einem 13:13 zur Halbzeit die SG BBM Bietigheim mit 27:23 schlugen und in der Endabrechnung zwar punktgleich sind, aber ein um sechs Treffer besseres Torverhältnis haben. Klar, dass die Enttäuschung bei den TuS-Spielern riesig war und kurz nach der Partie auch so manche Träne floss, doch auch in dieser Situation bewiesen die Gäste-Fans Größe. Minutenlang skandierten sie „Ferndorf, Ferndorf, Ferndorf...“, um Trost zu spenden und Mut zu machen. Szenen, die auch Björn Barthel stark beeindruckten. „Der Verein hat auch heute mit seinen tollen Fans gezeigt, dass er in die 2. Liga gehört. Es war eine Ehre mit Euch zu arbeiten, kommt schnell zurück“, meinte der Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen nach der Partie. Dass die Dormagener Spieler nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen konnten, die ihnen am Samstag zuvor mit dem Sieg in Nordhorn als Krönung endgültig den Klassenverbleib beschert hatten, konnte ihm die gute Laune nicht verderben. „Dass in dieser Konstellation vielleicht die letzten Prozent fehlen, ist doch verständlich. Aber wir haben noch mal alles versucht und die Partie bis zum Schluss offengehalten“, meinte Barthel. Angesichts von 40 Gegentoren bei auch noch 14 Torhüterparaden ist keine tiefgehende Analyse nötig, um auszumachen, wo das Dormagener Hauptproblem am Samstagabend lag. Die letzte Konsequenz in der Abwehr fehlte. „Vor dem Hintergrund des gesicherten Klassenerhalts haben wir es nicht geschafft, die nötige Spannung aufzubauen“, meinte der scheidende TSV-Coach Peer Pütz. Konsequenz der Gegentorflut im letzten Spiel: Dormagen muss das Aushängeschild der besten Defensive nun doch knapp der HSG Nordhorn-Lingen überlassen. Gut möglich, dass es auch daran lag, dass Pütz deutlich mehr durchwechselte, um den scheidenden Spielern einen würdigen Abschied vor der tollen Kulisse zu ermöglichen.