2. Handball-Bundesliga Dormagen im ersten Testspiel mit klarem Sieg

In der Pause drehte Julian Bauer offenbar an den richtigen Stellschrauben, denn in Hälfte zwei waren die Dormagen nicht mehr zu stoppen. Dank starker Paraden von Torhüter Louis Oberosler hatten die Gastgeber im Angriff ihre Schwierigkeiten, so dass der TSV zwischenzeitlich mit zehn Toren in Führung ging und diesen Vorsprung auch fast komplett ins Ziel brachte. Die Partie war gleichzeitig auch das schnelle Wiedersehen mit dem langjährigen TSV-Spielmacher Ian Hüter, der nach der vergangenen Saison nach Hamm gewechselt war. Er konnte nur einen Treffer gegen seinen Ex-Verein erzielen, sein Bruder Patrick erzielte dagegen als Kreisläufer der Dormagener zwei Tore. Für den TSV geht es bereits am Freitag mit dem nächsten Testspiel weiter. Um 18 Uhr gastiert er beim TuSEM Essen.