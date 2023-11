Handball-Regionalliga Dormagen II überzeugt mit einem starken Heimauftritt

Von der ersten Sekunde war Bayer in der Deckung hellwach, brauchte aber 15 Minuten, um im Angriff den richtigen Zugriff zu bekommen. Die kompromisslose defensive Deckung der Gäste bereitete Dormagen zunächst Schwierigkeiten. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gastgeber dann mehr und mehr ab und dominierten eindeutig das Geschehen. Die Deckung der Oberbergischen agierte weiterhin sehr hart und kassierte dann auch einige Zeitstrafen, die Dormagen zu nutzen wusste. Während Jannis Beckers in der Abwehr einen tollen Job machte, drückten Robin Kremp und Florian Böhnert im Angriff dem Spiel ihren Stempel auf. Stark auch die Vorstellung der beiden Torhüter Jonathan Dobiey und Cornelius Dahmen, die zusammen sechs Siebenmeter entschärften. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns", sagte TSV-Trainer Martin Berger. „Trotz des kleinen Kaders hat die Mannschaft eine tolle Reaktion auf die Niederlage letzte Woche in Essen gezeigt. Letztlich war es auch ein sehr wichtiger Sieg für uns, wenn man die Tabellensituation der Liga betrachtet."