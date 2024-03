Handball-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen legt in starker erster Hälfte Basis für Heimsieg

Es war ein richtig starker Auftritt im ersten Spielabschnitt. Lediglich zwölf Gegentore sprechen eine klare Sprache. Garant dafür war einmal mehr Torhüter Lennard Kull mit zahlreichen starken Paraden. Dazu war die Abwehr sehr schnell auf den Beinen und die nötige Aggressivität war vorhanden. So konnte HC-Haupttorschütze Julian Mayer bei neun Treffern, darunter fünf Siebenmeter, gehalten werden. Aus der gesicherten Abwehr heraus zogen die Gastgeber ihr Tempospiel auf. „Das war in Gladbach auch schon ganz gut, allerdings haben wir uns dabei im Aufbau deutlich mehr Fehler geleistet. Heute dagegen hatten wir eine sehr gute Quote“, sagte TSV-Coach Martin Berger, der übrigens eine neue Aufgabe gefunden hat. Er wird im Sommer neuer Nachwuchskoordinator und U19-Trainer des Erstligisten Rhein-Neckar Löwen. Gegen Gelpe sah er mit Freude, dass es auch im gebundenen Angriffsspiel gut lief. Florian Boehnert und Florian Träger, die am Abend zuvor noch im Zweitligakader gestanden hatten, ergriffen immer wieder die Initiative ergriffen und übernahmen Verantwortung. Zwischenzeitlich lag der TSV sogar zehn Tore in Führung (19:9). Dass es nach der Pause einen deutlichen Leistungsknick gab, gefiel Berger nicht: „Natürlich war es ein toller Erfolg, aber diese Schwächephase dürfen wir uns in Aachen nicht erlauben, das könnte uns das Genick brechen.“