2. Handball-Bundesliga Dormagen holt in Nordhorn die ersten Bonuspunkte

Lange haben die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen darauf warten müssen in der laufenden Saison, am Gründonnerstag hat es endlich geklappt. Zum ersten Mal ist es ihnen gelungen, einen Sieg gegen einen von der Papierform her favorisierten Gegner zu holen. Letztlich war der 27:25 (16:12)-Erfolg bei der HSG Nordhorn-Lingen vom Ergebnis her knapper, als es das Auftreten beider Mannschaften hergegeben hat. Denn die Dormagener waren über die ganze Spielzeit gesehen die bessere Mannschaft und zeigten von Beginn an, dass sie den Sieg unbedingt wollten. Entsprechend durften sie am Ende ausgelassen zwei „Bonuspunkte“ feiern, die im Kampf gegen den Abstieg enorm wichtig sind.