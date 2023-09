2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen holt sich die ersten Punkte der Saison

Womit er auch seinen Teil dazu beitrug, dass die Vinnhorster sich in der zweiten Hälfte nicht komplett abschütteln ließen und zumindest bis in die Schlussphase hoffen durften, vielleicht doch noch etwas mitzunehmen. Damit ist der einzige Vorwurf verbunden, den sich die Dormagener gefallen lassen müssen. Denn wenn sie die Vinnhorster schon so gut wie am Boden hatten, ließen sie sie mit überhasteten Aktionen immer wieder aufstehen. So wie nach dem 5:0-Lauf zum 17:10 (28.) in der ersten Hälfte, als sie den Gästen bis zur Pause noch drei Treffer in Folge gestatteten. Oder als sie in Hälfte zwei mehrfach sechs Tore in Front lagen, dann aber den Widerstand nicht endgültig brachen. Die letzten Restzweifel beseitigte in den letzten Minuten der Partie Joshua Reuland mit seinen beiden wichtigen Treffern zum 32:26 (56.) und gegen eine offene Deckung der Gäste zum 33:28 (59.). Doch auch wenn der Rest nur Formsache war, ließ es sich TSV-Coach Matthias Flohr bei aller Freude und Erleichterung auch nicht nehmen, daran zu erinnern, „dass wir noch ganz am Anfang der Saison sind. Da kann noch viel passieren. Wir müssen in jedem Spiel immer wieder alles geben, um die nötigen Punkte zu holen.“