2. Handball-Bundesliga Dormagen holt gegen Essen einen Sieg des Willens

Abzulesen ist das auch an den Zuschauerzahlen, die in den jüngsten sechs Heimspielen kontinuierlich gestiegen sind und gegen Essen zum zweiten Mal in Folge bei über 1500 lagen. Doch nicht nur die reine Zahl ist entscheidend, auch wie verlässlich das Publikum hinter der jungen TSV-Truppe steht, macht viel aus. Welche Bedeutung das auch gegen Essen hatte, machte TSV-Coach Matthias Flohr deutlich: „Vielen Dank für die Unterstützung. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen, aus dem Tal herauszukommen, in das wir uns selbst hineinmanövriert haben.“ Damit sprach er die erste Spielhälfte an, in der sich seine Mannschaft sehr schwertat, gegen die massive Abwehr der Essener Lösungen zu finden und die eigene Deckung nicht richtig dicht bekam. So kontrollierten die Gäste die Partie und konnten sich bei 10:6 (15.) und 14:10 (25.) gleich zweimal auf vier Tore absetzen.