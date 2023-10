2. Handball-Bundesliga Dormagen hofft in Großwallstadt auf Entwicklungssprung

Damit trifft es ausgerechnet zwei der ganz wenigen verbliebenen erfahrenen Spieler des im Sommer noch mal verjüngten TSV-Kaders. Noch dazu zwei, die im Mittelblock eingesetzt werden können, Kapitän Patrick Hüter gilt sogar als Abwehrchef. Bei den beiden jüngsten Siegen daheim gegen Aue (26:17) und in Dessau (35:34) waren beide noch dabei, beim unterhaltsamen 35:40 zu Hause gegen den Titelanwärter Bietigheim stand zumindest noch Patrick Hüter auf der Platte, zum Auftakt der englischen Woche in Hagen (28:35) fehlten beide und am Mittwoch gegen Nordhorn (25:33) musste Hüter von der Tribüne mitansehen, wie Senden schon kurz nach seiner Einwechslung in der ersten Spielhälfte nach einem erfolgreichen Abschluss mit einer Sprunggelenkverletzung vom Feld humpelte. So mussten zum Beispiel gegen die abgezockte Nordhorner Offensive über weite Teile der restlichen Partie die beiden gerade mal 18 Jahre alten Jan Schmidt und Frederik Sondermann den zentralen Part in der Abwehr übernehmen.