2. Handball-Bundesliga Dormagen hofft gegen Ludwigshafen auf große Unterstützung

Was die personelle Besetzung betrifft, reisen die Gäste, die im Sommer zehn Ab- und sechs Zugänge sowie in Johannes Wohlrab (kam vom TV Hüttenberg) den bereits vierten Trainer seit dem Bundesliga-Abstieg 2021 zu verzeichnen hatten, sicherlich als Favorit an. Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf gilt das nur bedingt. Denn in fremden Hallen steht bisher nur ein Erfolgserlebnis zu Buche, doch das hatte es in sich: Am vierten Spieltag setzten sich die Eulen mit 41:31 (!) beim TuS N-Lübbecke durch. Danach begann jedoch ein Negativlauf von fünf Niederlagen in Folge, den sie erst am letzten Spieltag vor der Länderspielpause mit einem 30:28 über den TV Hüttenberg stoppten – wobei sie die Partie nach einem 21:24-Rückstand in den letzten elf Spielminuten zu ihren Gunsten drehten. Ihre offensichtlich wieder ansteigende Form stellten sie am Mittwochabend in einer vorgezogenen Partie des 12. Spieltags unter Beweis, als sie in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle dem ASV Hamm als einem der Aufstiegsanwärter mit 32:31 (Halbzeit 16:14) die dritte Saisonniederlage beibrachten. Beste Werfer der Gastgeber in einer von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägten Begegnung waren der aus Lübeck gekommene Mex Raguse (7) und Tim Schaller (7/4). Auffällig: 20 der 28 Ludwigshafener Feldtore wurden aus dem Rückraum erzielt – vielleicht ein Fingerzeig, wo die Dormagener Mannschaft in ihrer Deckungsarbeit ansetzen muss.