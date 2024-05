2. Handball-Bundesliga Dormagen hofft auf Überraschung gegen Primus

Am liebsten hätte der TSV Bayer Dormagen schon vor der Länderspielpause im Auswärtsspiel gegen Hüttenberg den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga endgültig perfekt gemacht. Doch dort erwischten die zuvor so formstarken Schützlinge von Trainer Matthias Flohr einen gebrauchten Tag und waren letztlich chancenlos (29:35). Die nächste Möglichkeit, die allerletzten Zweifel an einem weiteren Jahr im Bundesliga-Unterhaus zu beseitigen, bietet sich am Samstag. Das Problem ist nur: Dann ist der souveräne Tabellenführer und schon als Aufsteiger feststehende 1. VfL Potsdam zu Gast, der in jeder Hinsicht eine sehr große Herausforderung für den TSV darstellt.