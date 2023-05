2. Handball-Bundesliga Dormagen hat den Klassenverbleib sicher

Ganz viele davon hatte zum Beispiel Torwart Christian Simonsen, der die Flaute der Dormagener Schlussleute der vergangenen Wochen mit einer starken Vorstellung beendete. Zwar fehlte ihm bei einigen Distanzwürfen das Glück, doch dafür hielt er in etlichen 1:1-Situationen überragend, so dass er am Ende auf 13 Paraden kam, während die bei den Gästen eingesetzten drei Keeper zusammen nur sieben Bälle hielten. Eine ganz wichtige Aktion war die in der Schlussphase, als Simonsen bei einer 26:24-Führung seiner Mannschaft bei einem Tempogegenstoß des TV Hüttenberg einen völlig freien Wurf von Niklas Theiß wegnahm. „Ich bin endlich mal wieder zufrieden mit meiner Leistung und froh, dass ich meinen Teil zum Erfolg beitragen konnte“, meinte Simonsen hinterher. Es gab zwei weitere TSV-Akteure, die aus einem starken Kollektiv herausragten. Da war zum einen der tschechische Rechtsaußen Jakub Sterba, der seinen Leistungssprung in der Rückrunde mit guten Abwehraktionen und einer hundertprozentigen Wurfquote (7/7) untermauerte, aber auch Junioren-Nationalspieler Sören Steinhaus übernahm in vielen wichtigen Situationen Verantwortung und war wie schon jüngst in Großwallstadt mit acht Toren Dormagens bester Schütze.