Kommentar : TSV-Handballer vergeben Chance

Meinung Dormagen Das Heimspiel gegen den HSC Coburg hätte zu einem Wendepunkt für den TSV Bayer Dormagen werden können. Hätte er nach dem Auswärtserfolg in Bietigheim das nächste favorisierte Team geschlagen und damit den eigenen Fans endlich den nächsten Heimsieg beschert, hätte er sich Richtung gesichertes Mittelfeld orientieren können.

Und das wäre gegen einen an diesem Abend sicher nicht übermächtigen Gegner, ausgenommen Torwart-Routinier Jan Kulhanek, auch gut möglich gewesen. Dass die Dormagener diese Chance im Wortsinne leichtfertig wegwarfen, war sicher auch ein Grund, wieso Trainer Matthias Flohr erstmals seit seinem Einstieg in Dormagen seine Mannschaft mit deutlichen Aussagen kritisierte. Zu Recht, denn dass die Leistungen der Mannschaft insgesamt im bisherigen Saisonverlauf so schwankend sind, hat auch damit zu tun, dass einige Spieler im Kader deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben, auch nach guten Aktionen viel zu oft wieder dauerhaft abtauchen. Klar war die schwere Verletzung von Artur Karvatski ein Schock, doch das wollte auch Flohr nicht als Entschuldigung für den Einbruch in der zweiten Spielhälfte gelten lassen. Ein Weckruf ist durchaus angezeigt, denn eine Saison wie die zurückliegende mit Abstiegskampf bis zum Schluss will am Höhenberg ganz sicher niemand mehr erleben. Zumal die dauerhaften Ausfälle von Ole Klimpke und nun auch noch Artur Karvatski zeigen, wie schnell wichtige Stützen wegbrechen können und dass jeder Punkt auf der Habenseite von Bedeutung ist. Der Trend zeigt also eher nach unten am Höhenberg. Es sei denn, die Dormagener präsentieren am Samstag beim Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke ein komplett anderes Gesicht und schaffen die nächste Überraschung. Ansonsten wird der Druck vor dem nächsten Heimspiel gegen Kellerkind Hagen noch größer. David Beineke