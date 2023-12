2. Handball-Bundesliga Dormagen hält Druck gegen Minden stand

So ging es oftmals hin und her, ohne dass der Ball im Tor landete. In der 11. Minute stand es nach einem Tor von Finn Schroven erst 3:3. Von da an setzte sich zunächst der TSV leicht ab, dann gingen die Gäste zwischenzeitlich mal mit 7:6 (17.) in Front. Doch mit fortschreitender Spieldauer kam die TSV-Abwehr immer besser ins Spiel, bereitete den Gästen mit ihrer Beweglichkeit und Aggressivität zunehmend Probleme und sorgte dafür, dass die Offensive ihr Tempo ausspielen konnte. In Sachen Geschwindigkeit hatten die Gastgeber am Montagabend auf jeden Fall klare Vorteile, was auch ein Grund dafür war, dass sie sich in der Schlussphase der ersten Hälfte Stückchen für Stückchen absetzen und letztlich sogar mit vier Toren Vorsprung in die Pause gehen konnten. Als Sören Steinhaus mit der letzten Aktion vor der Halbzeit mit einer Willensleistung das 13:9 markierte, standen die Bayer-Bank und die TSV-Fans vor Begeisterung Kopf.