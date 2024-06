Leichtathletik Starke Leistungen im Mehrkampf

Ganz stark präsentierte sich die Dormagenerin Kemi Körsgen, die im Siebenkampf der Frauen 4568 Punkte erzielte, was ihr nicht nur die Bronzemedaille einbrachte, damit erfüllte sie auch die DM-Norm. Lilly Hoffmeister, in der Regel als Hürdensprinterin aktiv, belegte mit 4194 Punkten den vierten Platz, während Lea Hübbers mit 3858 Punkten den fünften Platz erreichte. In der Mannschaft freute sich das Trio über die Goldmedaille. Bei den Männern trumpften die Zehnkämpfer aus Korschenbroich ganz groß auf, sie belegten die Plätze zwei und drei, zudem gab’s Gold mit der Mannschaft. Oliver Neuper gelangen sechs persönliche Bestleistungen. Er belegte damit Rang zwei gefolgt von seinem Teamkameraden Lennart Schellen, der die Bonzemedaille mit nach Hause nehmen konnte. Gemeinsam mit Jens Reifschneider, der insgesamt Vierter wurde, sicherten sie sich den Nordrheinmeistertitel in der Teamwertung. Die starke Teamleistung unter Trainer Theo Isbaner ergänzte Lukas Huang mit dem fünften Platz.