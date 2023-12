2. Handball-Bundesliga Dormagen geht mit Derbysieg gegen Essen in die Pause

Damit verabschiedeten sich Dormagener nach anstrengenden Wochen auf und neben dem Feld mit zwei im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga ganz wichtigen Punkten in die EM-Pause. Bis dahin war es aber ein hartes Stück Arbeit, denn die Gastgeber fanden gegen eine massive Essener Deckung nur ganz schwer ins Spiel und drohten mit einem deutlichen Rückstand in die Pause zu gehen. Doch dann verlor Essen die Kontrolle über das Spiel und gewann sie auch im zweiten Abschnitt nie mehr zurück. Der TSV warf mit Unterstützung der Fans alles in die Waagschale und rettete den knappen Vorsprung ins Ziel.