2. Handball-Bundesliga Das hat’s in Dormagen noch nicht gegeben

Das hat für die Handballer des TSV Bayer Dormagen echten Seltenheitswert. Weil sie schon so viele Jahre in den höchsten deutschen Spielklassen verbracht haben, verbindet sie mit dem Gegner in der Regel eine gemeinsame Geschichte. Im Falle des Aufsteigers TuS Vinnhorst ist das aber anders. Wenn der Verein aus Niedersachsen am Freitag zum dritten Spieltag in der laufenden Saison anreist, wird es diese Partie zum ersten Mal überhaupt in der 2. Bundesliga geben. Durchaus eine besondere Konstellation also, bei der der Liganeuling bestimmt ein freundliches Willkommen erwarten kann, aber ganz sicher keinen Welpenschutz. Denn im Kampf gegen den Abstieg gehört Vinnhorst zu den Mannschaften, die die Dormagener gerne hinter sich lassen würden.