2. Handball-Bundesliga Dormagen braucht gegen Minden dringend Punkte

Und das ist mit Blick auf die Tabelle ein klassisches Vier-Punkte-Spiel, allerdings in dieser Konstellation ein ziemlich überraschendes. Denn die Mindener sind als Erstliga-Absteiger mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gegangen. Allerdings scheinen sie sich trotz ihres individuell stark besetzten Kaders in der neuen Umgebung noch überhaupt nicht zurechtgefunden zu haben. Bislang konnten sie nur zwei Zähler mehr sammeln als die Dormagener und rangieren in der Tabelle nur knapp vor ihnen. Eine für den Kampf gegen den Abstieg also bedeutsame Partie mit entsprechender Brisanz. „Ich halte von dem Begriff Vier-Punkte-Spiel nichts. Es gibt zwei Punkte und die wollen wir gewinnen“, sagt TSV-Coach Matthias Flohr, der sich mit seiner Mannschaft ein Zwischenziel für die letzten vier Spiele bis zur Winterpause gesteckt hat. Das will er zwar nicht öffentlich verraten, betont aber: „Da müssen wir ordentlich reinklotzen, um das zu schaffen.“