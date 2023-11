2. Handball-Bundesliga Dormagen gegen Hüttenberg nicht wiederzuerkennen

„Heute hat über 60 Minuten nur einer Leistung gebracht und das war das Publikum. Das rechne ich Euch hoch an“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr nach der Partie. Ihm stand die Enttäuschung und das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Denn mit einem Erfolg über Hüttenberg, das kurz vor den Dormagenern mit massiven finanziellen Problemen an die Öffentlichkeit gegangen war und mittlerweile gerettet ist, hätte Bayer an den Gästen vorbeiziehen und einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen können. So aber entschieden die Mittelhessen das Kellerduell für sich und liegen nun drei Punkte vor Dormagen. So fokussiert sich die TSV-Spieler noch am Sonntag beim ASV Hamm-Westfalen in der Rolle des Underdogs hatten, so schwer schien am Mittwoch die Bedeutung der Partie auf ihren in der Mehrzahl sehr jungen Schultern zu lasten. Von Beginn an lief nichts zusammen, vor allem gegen die konsequente 3:2:1-Abwehr der Gäste tat sich Dormagen extrem schwer, verlor mehrfach leichtfertig den Ball und lud die Gäste zu vielen einfachen Toren ein.