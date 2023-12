Handball Jan Reimer aus Dormagen unverhofft ein Erstliga-Spieler

Und wie so oft im Sport fußt das Glück des einen Spielers auf dem Pech eines anderen. In diesem Fall dem Verletzungspech des schwedischen Rechtsaußen Isak Persson (23), der sich am 20. November einen Fingerbruch zuzog. Und weil schnell feststand, dass er 2023 nicht mehr würde auflaufen können, musste sich der BHC kurzfristig nach einer Alternative umschauen, die Yannick Fraatz (24) auf Rechtsaußen unterstützt. Dass dann schnell Jan Reimer in den Fokus geriet, hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen kennen BHC-Coach Jamal Naji und sein Assistent Peer Pütz das TSV-Eigengewächs sehr gut aus ihrer Zeit als Jugendtrainer am Höhenberg. Zudem setzte Pütz stark auf Reimer, nachdem er Anfang 2021 nach der Entlassung von Dusko Bilanovic die Zweitligatruppe übernahm und sie noch zum Klassenverbleib geführt hatte. Außerdem war unter anderem der BHC in Gestalt von Geschäftsführer Jörg Föste zu Hilfe geeilt, nachdem die kurz zuvor in große finanzielle Nöte geratenen Dormagener einen Notruf abgesetzt hatten. Im Zuge dieser (inzwischen erfolgreichen) Rettungsaktion hatten beide Vereine die Absicht erklärt, auf mehreren Ebenen zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Wie zu hören ist, bahnt sich sogar eine Kooperation nach dem Muster Füchse Berlin und 1. VfL Potsdam an, bei der künftig auch Perspektivspieler vom BHC in Dormagen „geparkt“ werden könnten. Für Reimer sprach auch, dass er mit 22 Jahren noch die Bedingung für ein Zweitspielrecht (maximal 23 Jahre) erfüllt und beim TSV hinter Routinier Peter Strosack auf Rechtsaußen ohnehin die Nummer zwei war.