2. Handball-Bundesliga Dormagen feiert überraschenden Sieg in Dessau

In den vergangenen Jahren sah der TSV Bayer Dormagen regelmäßig ganz schlecht aus gegen den Dessau-Roßlauer HV in der 2. Handball-Bundesliga, doch am Sonntagabend gelang dem als krasser Außenseiter nach Sachsen-Anhalt gereisten Team von Matthias Flohr eine ganz dicke Überraschung. Dank der bislang besten Saisonleistung stand am Ende ein letztlich verdienter 35:34 (18:15)-Auswärtssieg.