2. Handball-Bundesliga Dormagen erleichtert, aber noch lange nicht am Ziel

Entsprechend ließen die Dormagener nach der Schlusssirene ihren Emotionen freien Lauf. Darüber vergaßen sie allerdings nicht die treuesten ihrer treuen Fans, die die über 500 Kilometer lange Fahrt nach Aue auf sich genommen hatten. Es waren zwar nur vier, aber die waren in der mit fast 1700 Zuschauern üppig gefüllten Erzgebirgshalle dank ihres Dauertrommelns während des ganzen Spiels nicht zu überhören. Entsprechend herzlich viel der Dank der TSV-Spieler aus. Alles gut also bei den Dormagenern? Für den Moment schon, doch was neben den beiden so wichtige Punkten Mut macht, war, dass trotz aller Euphorie die Gedanken schon bald wieder bei den nächsten Aufgaben waren. „Vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind gar nichts, in dieser 2. Liga weiß man nie. Spätestens ab Dienstag bereiten wir uns auf das nächste wichtige Spiel gegen Dessau vor“, meinte etwa TSV-Kapitän Patrick Hüter, der nach dem bitteren Aus gegen Coburg wegen einer Platzwunde dieses Mal hatte durchspielen können. Trainer Matthias Flohr gönnte seinen Spielern die gelöste Stimmung im Mannschaftsbus, berichtete aber, dass von übertriebener Partylaune keine Spur gewesen sei, er selbst nutzte die Rückfahrt, um den Dessau-Roßlauer HV per Video zu analysieren, also das nächste enorm wichtige Spiel am Freitag daheim gegen die punktgleiche Truppe aus Sachsen-Anhalt vorzubereiten.