Ringerinnen aus Dormagen Erfolgreiche DM für den AC Ückerath

Lea Lingscheidt (-43 kg) setzte ein besonderes Zeichen mit dem Schultersieg gegen Klara Winkler vom SC Isaria Unterföhring, die als amtierende U17-Europameisterin favorisiert auf die Matte gegangen war. Die ACÜ-Ringerin behauptete sich auch souverän gegen Angelina Voigt (Württemberg) und Viktoria Reim (Südbaden) und nahm verdient die Goldmedaille entgegen, nachdem sie im letzten Jahr noch knapp das Podest verpasst hatte. Vereinskameradin Josefine Widmann (-53 kg) verteidigte ihren im vorigen Jahr in Luckenwalde gewonnenen Titel, ließ auch Kimberly Seifert (AC Werdau, Sachsen) im Finale keine Chance und bejubelte nach 1:36 Minuten ihren Schultersieg. ACÜ-Neuzugang Madina Bayramova (-47 kg) wurde ihrer Favoritenrolle durchaus gerecht: In ihren vier Kämpfen gab sie lediglich einen Punkt ab und gewann das Finale gegen Lillith End (SC Viernheim) nach 2:36 Minuten auf Schulter. In derselben Gewichtsklasse machte Lia Mergel ebenfalls auf sich aufmerksam und gewann den Kampf um Platz fünf souverän gegen Marissa Ender (SV Untergriesbach, Bayern).