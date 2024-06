Säbelfechten Dormagen dominiert DM

Leon Schlaffer behauptete sich im Finale mit 15:8 gegen seinen Vereinskollegen Philipp Methner. Den dritten Platz teilten sich Leon Kuzmin (TSV Bayer Dormagen) und Julian Maklakov (Bielefelder TG), der in Dormagen trainiert und das Sportinternat Knechtsteden besucht. Die Nationalmannschaftsfechter Raoul und Luis Bonah, Matyas Szabo und Lorenz Kempf fehlten in Künzelsau aus verschiedenen Gründen. Szabo legte in der Olympia-Vorbereitung und kurz vor der EM in Basel eine Pause ein, Raoul Bonah und Lorenz Kempf laborieren noch an schweren Verletzungen) und Luis Bonah musste wegen einer Erkältung passen. Bei den Damen wurde Larissa Eifler ihrer Favoritinnenrolle gerecht. Sie setzte sich im Finale mit 15:8 deutlich gegen Julika Funke vom FC Würth Künzelsau durch, die auch in Dormagen trainiert. Die 17-jährige Marisa Kurzawa belegte zusätzlich einen starken siebten Platz.