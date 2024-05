Starker Nachwuchs im Säbelfechten Dormagen dominiert bei U20-DM in Eislingen

Neben den Entscheidungen im Einzel standen in Eislingen auch die Gefechte um die Mannschaftstitel an. Die TSV-Herren Kürbis, Schenkel, Husmann und Tim von der Weppen sicherten sich Platz eins mit einem souveränen 45:20-Finalsieg gegen den FSV Mülheim. Fast hätte sich der TSV in Eislingen alle Titel geholt, doch das Damen-Quartett des FC Würth Künzelsau verhinderte das im Finale. Felice Herbon, Marisa Kurzawa, Cisanne Herbon und Mia Weiland mussten sich Künzelsau hauchdünn mit 44:45 geschlagen geben und landeten so auf Rang zwei. „Eine gelungene Deutsche Meisterschaft unserer Juniorinnen und Junioren. Mit drei von vier Titeln haben wir erneut gezeigt, dass wir extrem starke Fechterinnen und Fechter in dieser Altersklasse in unseren Reihen haben“, sagte TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald.