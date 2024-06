Leichtathletin aus Dormagen DM-Auftritt als Abschiedsvorstellung von Tanja Spill?

Wäre alles nach den Plänen von Tanja Spill und den Menschen in ihrem Team gelaufen, dann gäbe es allen Grund für die 800-Meter-Spezialistin aus den Reihen des TSV Bayer Dormagen den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig bis unter die Haarspitzen motiviert entgegenzusehen. Denn entweder hätte sie das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris schon in der Tasche oder sie hätte zumindest noch alle Chancen, es sich im letzten Wettbewerb der Qualifikationsphase zu sichern. Doch wie schon oft in der Karriere der 28-Jährigen spielte da ihr Körper nicht mit und durchkreuzte ihre Pläne. So könnte der Auftritt bei den nationalen Titelkämpfen in Niedersachsen sogar eine Art Abschiedsvorstellung werden.