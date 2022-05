Handball in Dormagen : Der TSV Bayer gehört in die 2. Liga

Meinung Dormagen Was nach dem holprigen Start der Rückrunde die vergangenen Wochen schon gezeigt haben, hat sich gegen den HC Empor Rostock bestätigt. Ein Kommentar.

In dieser Verfassung, was die spielerischen Auftritte und die personelle Zusammensetzung des Kaders anbelangt, gehört der TSV Bayer Dormagen ohne Wenn und Aber in die 2. Handball-Bundesliga. Die 16:18 Punkte, die Trainer Peer Pütz seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres mit dem Team eingefahren hat, sind die nicht die Bilanz eines Absteigers, doch die Dormagener tragen eben noch den Balast der extrem schwachen Hinrunde mit sich herum. Die Aufarbeitung hat im Hintergrund sicher schon lange begonnen. um die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Doch jetzt geht es für die Mannschaft zunächst darum, in den letzten vier Saisonspielen endgültig die Zweitliga-Zugehörigkeit zu sichern. Ihre Entwicklung ist sehr positiv, hoffentlich hat sie nicht zu spät begonnen. David Beineke