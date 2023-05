2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen kann Klassenverbleib klarmachen

Dass die Dormagener schon am 34. Spieltag für Klarheit sorgen können, ist mit Blick auf die vorherige Zittersaison ein echter Luxus. Denn damals ging es im Tabellenkeller viel enger zu, zwei so klar abgeschlagene Teams wie derzeit Würzburg und Rostock gab es nicht. Da dauerte es bis zum vorletzten Spieltag, ehe die TSV-Spieler und ihre Fans feiern durften. Unter dem Strich hatten die Dormagener 31 Punkte und damit einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der TuS Ferndorf belegte. So viele Punkte sind in dieser Saison mit einer Mannschaft weniger (das Gastteam Zaporozhye spielt außerhalb der Wertung) auf jeden Fall nicht nötig, um in der Liga zu bleiben. Um sich uneinholbar von der HSG Konstanz auf Rang 17 abzusetzen, würde gegen Hüttenberg sogar schon ein Unentschieden reichen. Denn selbst wenn die Truppe vom Bodensee am Mittwoch das Kunststück fertigbrächte, daheim gegen den Dessau-Roßlauer HV zu gewinnen und ihr Punktekonto auf 18 Zähler zu erhöhen, hätte Dormagen dann bei vier noch ausstehenden Spielen acht Punkte mehr und das deutlich bessere Torverhältnis.