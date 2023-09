2. Handball-Bundesliga Dormagen bricht gegen Coburg in zweiter Hälfte ein

„Als Trainer möchte ich natürlich von Spiel zu Spiel eine Weiterentwicklung sehen. Da war bisher der Fall, doch die Partie gegen Coburg war ein Rückschlag. Das ist natürlich enttäuschend. Auch weil ich mit so einer Leistung nicht gerechnet hatte, denn wir haben uns sehr gut vorbereitet“, meinte Matthias Flohr und schob erklärend hinterher: „Wir wussten ja, dass es ein harter Weg wird und der Start so verlaufen kann. Die junge Mannschaft steckt in einem Entwicklungsprozess.“ Auffällig: Wie schon beim Saisonauftakt gegen den TuS N-Lübbecke spielten die Dormagener eine ordentliche erste Hälfte, waren dann aber nach der Pause gedanklich überhaupt nicht auf der Höhe und warfen innerhalb kürzester Zeit alles weg, was sie sich zuvor hart erarbeitet hatten. „Keine Ahnung, was in unseren Köpfen los war, als wir aus Kabine kommen. Da gehen wir in den ersten zehn bis 15 Minuten von -2 auf -8. Das tut weh und das kriegen wir am Ende auch nicht mehr aufgeholt“, meinte TSV-Rückraumspieler Sören Steinhaus kurz nach der Partie selbstkritisch.