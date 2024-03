2. Handball-Bundesliga Dormagen braucht mal Bonuspunkte

Ein Dormagener Problem in der laufenden Saison ist, dass es bislang noch keine Überraschungserfolge gegen die Großen der Liga gab. Gegen die Teams, die aktuell die obere Hälfte der Tabelle bilden, konnte der TSV lediglich auswärts gegen den VfL Lübeck-Schwartau einen Punkt einfahren, ansonsten setzte es nur Niederlagen, selbst wenn die Dormagener das eine oder andere Mal an unerwarteten Punkten schnupperten. Angesichts der engen Situation im Tabellenkeller wäre es also hilfreich, wenn der TSV diesen Bann bräche. Wobei die Nordhorner ihren eigenen Ansprüchen in dieser Saison deutlich hinterherlaufen und als Tabellenzehnter mittlerweile gar nicht mehr zur Top Neun der Liga zählen. Als sie kurz vor Weihnachten beim EHV Aue verloren, kostete das Trainer Daniel Kubes den Job, aber auch sein aufgerückter Co-Trainer Frank Schumann bekommt keine Stabilität in die Leistungen, 4:10 Punkte lautet die Bilanz unter seiner Regie. Besonders bitter war am vergangenen Freitag die 24:37-Klatsche in heimischer Halle gegen die Eulen Ludwigshafen.