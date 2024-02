2. Handball-Bundesliga Dormagen braucht direkt 100 Prozent

Besondere Situationen erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen. Und wohl dem, der auch die Möglichkeiten hat, solche Maßnahmen umzusetzen. Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen haben jedenfalls durch die im Dezember verkündete Kooperation mit dem Erstligisten Bergischer HC deutlich mehr Möglichkeiten als noch davor. So wurde für vorigen Montag kurzerhand ein gemeinsames Training vereinbart, bei dem die Dormagener besonders ihr Angriffsspiel auf hohem Niveau üben konnten. Bestimmt ein positives Signal für das, was auf den TSV zum Start in die Restsaison zukommt. Das ist nämlich mit drei Partien gegen schlechter platzierte Teams in den ersten vier Spielen Abstiegskampf pur. Der Auftakt steht am Samstag beim Aufsteiger TV Vinnhorst in Hannover an.