2. Handball-Bundesliga Dormagen besteht Nerventest in Aue

Vor dem direkten Aufeinandertreffen mit dem Dessau-Roßlauer HV, der am Wochenende daheim gegen Lübeck gewann, am nächsten Freitag in Dormagen zog der TSV mit den Ostdeutschen nach Punkten gleich, hat aber das bessere Torverhältnis. Großen Anteil am Erfolg in Aue hatte Rechtsaußen Jan Reimer, der mit acht Toren zum besten Schützen seiner Mannschaft avancierte. Ganz stark nach einem Formtief zeigte sich auch Torwart Christian Simonsen, der am Ende auf zwölf Paraden kam.